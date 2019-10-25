Мужчина положил свёрток с младенцем в центре Москвы и убежал

Мужчина оставил грудного ребёнка в центре Москвы и убежал, младенца доставили в больницу, в настоящее время полиция ищет его родителей.

«В полицию поступило сообщение о том, что на ул. Щепкина неизвестный мужчина оставил свёрток чёрного цвета на тротуаре и убежал. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где было установлено, что в свёртке находится грудной ребёнок, по предварительным данным, в возрасте шести месяцев», — рассказал глава управления информацией МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК России).

Полицейские разыскивают худощавого мужчину азиатской наружности 25—27 лет, который был одет в джинсовый костюм.

Также устанавливаются личности родителей ребёнка для их задержания.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что СК проверит сообщения СМИ о женщине, которая уехала на отдых и оставила троих детей в возрасте от 10 до 12 лет на длительное время дома.