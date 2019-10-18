Следователи проверят сообщения о женщине, оставившей троих детей ради поездки на отдых
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- РИА Новости
По имеющимся данным, в отсутствие матери один из детей попал под автомобиль.
Также утверждается, что женщина неоднократно избивала свою несовершеннолетнюю дочь и приёмного ребёнка.
Следователи установят все обстоятельства случившегося, изучат условия жизни и воспитания детей, оценят действия органов опеки.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.