Следователи проверят сообщения о женщине, оставившей троих детей ради поездки на отдых

Центральный аппарат Следственного комитета России совместно с СУ СК по Краснодарскому краю проверит сообщения СМИ о женщине, которая уехала на отдых и оставила троих детей в возрасте от 10 до 12 лет на длительное время дома. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

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РИА Новости

По имеющимся данным, в отсутствие матери один из детей попал под автомобиль. Также утверждается, что женщина неоднократно избивала свою несовершеннолетнюю дочь и приёмного ребёнка. Следователи установят все обстоятельства случившегося, изучат условия жизни и воспитания детей, оценят действия органов опеки. Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.