Следователи проверят сообщения о женщине, оставившей троих детей ради поездки на отдых

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Центральный аппарат Следственного комитета России совместно с СУ СК по Краснодарскому краю проверит сообщения СМИ о женщине, которая уехала на отдых и оставила троих детей в возрасте от 10 до 12 лет на длительное время дома. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
Следователи проверят сообщения о женщине, оставившей троих детей ради поездки на отдых
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в отсутствие матери один из детей попал под автомобиль.

Также утверждается, что женщина неоднократно избивала свою несовершеннолетнюю дочь и приёмного ребёнка.

Следователи установят все обстоятельства случившегося, изучат условия жизни и воспитания детей, оценят действия органов опеки.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предстанет перед судом женщина, обвиняемая в попытке убить 16-летнего сына.

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