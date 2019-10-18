Мать убитой в Саратове девочки объяснила свою позицию по поводу смертной казни
- © Константин Халин
- РИА Новости
«Мы не хотим, чтобы имя Лизы ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь в России», — приводит РИА Новости комментарий Киселёвой об удалённой с change.org петиции с требованием вернуть смертную казнь.
Петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, Госдуме и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, была размещена саратовцем Дамиром Видмановым.
Перед удалением обращения с сайта под ним подписались более 18 тыс. человек.
Отмечается, что за возвращение смертной казни также выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.
Ранее Киселёва записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и всей страны за поддержку.
Девятилетняя девочка пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу.
В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.
12 октября подозреваемый в убийстве мужчина был помещён под стражу.