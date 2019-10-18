Мать убитой в Саратове девочки объяснила свою позицию по поводу смертной казни

Елена Киселёва, мать убитой в Саратове девятилетней Лизы, не хочет, чтобы имя девочки ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь.

«Мы не хотим, чтобы имя Лизы ассоциировалось с отменой моратория на смертную казнь в России», — приводит РИА Новости комментарий Киселёвой об удалённой с change.org петиции с требованием вернуть смертную казнь.

Петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину, Госдуме и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву, была размещена саратовцем Дамиром Видмановым.

Перед удалением обращения с сайта под ним подписались более 18 тыс. человек.

Отмечается, что за возвращение смертной казни также выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

Ранее Киселёва записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и всей страны за поддержку.

Девятилетняя девочка пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу.

В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

12 октября подозреваемый в убийстве мужчина был помещён под стражу.