Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

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Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове по ходатайству следствия поместили под стражу. Об этом говорится в сообщении СК России.
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
  • © СК РФ
  • РИА Новости

«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Следователи назначили судебные экспертизы.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу в Саратове. В её поисках принимали участие полицейские и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 35-летний мужчина.

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