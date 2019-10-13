Мэр Саратова поручил обезопасить дорогу к школе после убийства девочки

Глава Саратова Михаил Исаев поручил проверить дороги к школам в городе и обеспечить их безопасность после убийства девятилетней девочки.

«(Михаил Исаев) поручил главам районных администраций и профильному заместителю по социальной сфере проверить все подходные пути ко всем образовательным учреждениям и в кратчайшие сроки привести их в порядок, в том числе путь к школе девочки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее Елена Киселёва, мама погибшей в Саратове девятилетней Лизы, потребовала от властей города организовать безопасный подход к школе, после того как её дочь была убита в гаражах, через которые девочке приходилось ходить в образовательное учреждение.

Также сообщалось, что во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.