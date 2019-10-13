Мэр Саратова поручил обезопасить дорогу к школе после убийства девочки

Короткая ссылка
Глава Саратова Михаил Исаев поручил проверить дороги к школам в городе и обеспечить их безопасность после убийства девятилетней девочки.
Мэр Саратова поручил обезопасить дорогу к школе после убийства девочки
  • ©Михаил Исаев
  • vk.com

«(Михаил Исаев) поручил главам районных администраций и профильному заместителю по социальной сфере проверить все подходные пути ко всем образовательным учреждениям и в кратчайшие сроки привести их в порядок, в том числе путь к школе девочки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее Елена Киселёва, мама погибшей в Саратове девятилетней Лизы, потребовала от властей города организовать безопасный подход к школе, после того как её дочь была убита в гаражах, через которые девочке приходилось ходить в образовательное учреждение.

Также сообщалось, что во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить