В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам

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Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.

«В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главы региона Валерия Радаева.

Итоги работы комиссии будут рассмотрены на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

Подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Как следует из его показаний, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже. 

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