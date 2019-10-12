В Саратовской области проверят подходы к школам и детским садам

Во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.

«В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главы региона Валерия Радаева.

Итоги работы комиссии будут рассмотрены на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

Подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Как следует из его показаний, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже.