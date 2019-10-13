Цветы, венки и мягкие игрушки: в Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

Сотни жителей Саратова пришли к храму Первоверховных Апостолов Петра и Павла, чтобы проститься с девятилетней Лизой Киселёвой. Девочка пропала 9 октября по дороге в школу, позднее её тело нашли в одном из гаражных боксов. По подозрению в убийстве задержан 35-летний мужчина, он полностью признал свою вину. В память о девочке жители города несли цветы, венки и мягкие игрушки.

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой. Прощание с ней состоялось в храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

После отпевания в церковь пустили желающих проститься с девочкой. Как сообщает РИА Новости, у храма собрались сотни жителей Саратова, некоторые были с детьми.

Церемония длилась около двух часов. Многие жители принесли с собой цветы и мягкие игрушки, позже помещённые в грузовую машину, которую направили на Сторожевское кладбище вслед за гробом с телом девочки.

Во время похорон, как уточняет ТАСС, было организовано дежурство сотрудников полиции, которые следили за порядком и регулировали движение, также работали медики. На похоронах присутствовали около 100 человек.

Напомним, утром 9 октября девочка вышла из дома и отправилась в школу, однако в здании общеобразовательного учреждения она так и не появилась. К поискам пропавшей в тот же день приступили сотрудники МВД и волонтёры отряда «Лиза Алерт». Также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Также по теме «Заключение под стражу»: суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове Саратовский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы...

Тело убитой девочки обнаружили в гаражном боксе между её домом и школой около часа ночи 11 октября. Позднее в тот же день следователи установили личность человека, который может быть причастен к убийству девочки.

Вскоре по подозрению в причастности к преступлению был задержан 35-летний Михаил Туватин, ранее судимый житель Саратова. С 2008 по 2010 год он отбывал наказание в колонии за кражу, а в апреле 2011-го его осудили на 6,5 года за разбой и изнасилование.

Он дал признательные показания и рассказал о произошедшем. По его словам, он самовольно завладел заброшенным гаражом и сменил там замок. Девочка застала его в этом помещении и поинтересовалась, кому оно принадлежит. Злоумышленник предположил, что гараж мог находиться во владении у семьи девочки, и, испугавшись разоблачения, затащил её в гараж и убил.

12 октября Туватина арестовали сроком на два месяца. Вопрос о его аресте рассматривали в суде соседнего города Энгельс в закрытом режиме, из-за того что преступление совершено в отношении ребёнка.

«Постановлением судьи Волжского районного суда Саратова Рыблова от 12 октября ходатайство удовлетворено, Туватину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Проверка работы участкового

МВД планирует оценить работу участкового полицейского, который осуществлял профилактические проверки подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В заявлении отмечается, что ранее судимый Туватин освободился из мест лишения свободы в 2017 году, после чего его поставили на профилактический учёт. В соответствии с нормативными документами МВД, его проверяли каждый квартал.

«Во время проверок жалоб от соседей на поведение в быту, а также злоупотребление спиртными напитками не поступало, к административной ответственности он не привлекался», — сказала начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних областного главка МВД Елена Перепелова.

В ведомстве уточнили, что конкретную оценку профилактической работе участкового дадут в рамках проводимой в настоящее время проверки.

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал памятку о том, как обеспечить безопасность ребёнка при разных сценариях — в частности, на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.

Опубликованная инструкция включает в себя пять пунктов: «Не отпускайте ребёнка одного», «Научите ребёнка правильно вести себя с незнакомцами», «Постройте маршруты ребёнка так, чтобы по пути не было опасных объектов», «Приучите ребёнка сообщать вам, когда он выходит из школы, пришёл домой или к другу», «Не бойтесь привлекать к поискам как можно больше людей».

«Конечно, предусмотреть всё, чтобы избежать трагедии, невозможно, но, соблюдая несложные правила безопасности, можно сократить риск до минимума. Мы очень хотим, чтобы эти трагедии больше не повторялись, поэтому снова обращаем ваше внимание на основные правила», — говорится в сообщении волонтёрского объединения.