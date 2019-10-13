В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, отпевание девочки проходит в храме апостолов Петра и Павла, около которого собрались сотни горожан, желающих с ней проститься.
Многие из них участвовали в поисках ребёнка.
Ранее по ходатайству следствия арестовали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве девочки.
По его словам, он убил ребёнка, так как испугался, что она расскажет взрослым о том, что он незаконно поселился в одном из заброшенных гаражей.