В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

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В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, отпевание девочки проходит в храме апостолов Петра и Павла, около которого собрались сотни горожан, желающих с ней проститься.

Многие из них участвовали в поисках ребёнка. 

Ранее по ходатайству следствия арестовали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве девочки. 

По его словам, он убил ребёнка, так как испугался, что она расскажет взрослым о том, что он незаконно поселился в одном из заброшенных гаражей.

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