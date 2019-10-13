В Саратове похоронили убитую девятилетнюю девочку
- РИА Новости
На кладбище приехали более 100 человек.
Цветы для девочки были привезены на отдельном автомобиле, так как они не поместились в катафалк.
На время церемонии прощания было организовано дежурство сотрудников полиции, регулировавших движение и следивших за порядком. Также на месте находились медицинские работники.
Ранее на церемонию прощания с Лизой Киселёвой в храме апостолов Петра и Павла пришли сотни жителей.
По подозрению в убийстве был арестован 35-летний местный житель.
По его показаниям, он убил девочку, так как испугался, что она расскажет взрослым о том, что он незаконно поселился в одном из заброшенных гаражей.