Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

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Елена Киселёва, мать убитой в Саратове девятилетней Лизы, записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и всей страны за поддержку.
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
  • РИА Новости

«Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо», — сказала женщина в своём видеообращении, опубликованном в Facebook.

По её словам, она убедилась в том, что в Саратове живут «добрые, сильные и надёжные люди, на которых можно положиться».

Она также призвала сделать подходы к школам безопасными, чтобы подобного больше не повторялось.

«Дети ходят через такие дебри, даже мы не знаем, где они ходят», — добавила Елена.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

12 октября подозреваемый в убийстве Лизы Киселёвой мужчина был помещён под стражу.

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