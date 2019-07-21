Скабееву возмутило высказывание Зеленского о гибели человека в Донбассе

Телеведущую Ольгу Скабееву возмутили слова украинского лидера Владимира Зеленского об обстреле Первомайска военнослужащими ВСУ. Отмечалось, что в результате произошедшего погибла женщина и пострадали несколько человек.

Ранее Зеленский прокомментировал сообщения об обстреле Первомайска.

«Выстрелов не было, но у нас там есть одна проблема. Есть погибшие люди. Из-за мины», — сказал он.

В ответ на это Скабеева в своём Telegram-канале опубликовала видео с соответствующим заявлением украинского президента.

«Зеленский про погибшую в Первомайске женщину: «У нас есть одна проблема»... Ужас какой!» — написала журналистка в комментарии к посту.

Ранее в представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Первомайска ВСУ.

В результате ЧП погибла женщина, ещё семь человек, в числе которых ребёнок, получили ранения.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось в ночь на 21 июля.