В ДНР обвинили Киев в нарушении бессрочного перемирия

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В представительстве самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики нарушили бессрочное перемирие в Донбассе, объявленное с 21 июля.
В ДНР обвинили Киев в нарушении бессрочного перемирия
  • РИА Новости

«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению Лебединское — Новая Таврия с применением стрелкового оружия», — цитирует его РИА Новости

При этом в Народной милиции самопровозглашённой ЛНР заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня по состоянию на 13:00.

«С 00:00 текущих суток обстрелов по позициям НМ ЛНР не зафиксировано», — заявили в ведомстве.

Ранее в ЛНР заявили, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Первомайск накануне нового перемирия.

Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое начинается 21 июля. 

Украинский политолог директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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