В Грузии ожидают замедления роста экономики из-за ситуации в отношениях с Россией

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Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в эфире «Имеди» заявил, что из-за внутриполитических провокаций страну в ближайшее время ожидает замедление экономического роста.

«В эти месяцы нашему экономическому росту грозит сокращение как раз из-за того, что эти люди (представители оппозиционной партии «Единое национальное движение». — RT) сделали, устроив грязные провокации», — приводит слова Талаквадзе ТАСС.

Ранее СМИ передавали, что обменный курс грузинской нацвалюты достиг минимального значения за всю историю, составив 2,9 лари за $1.

8 июля в силу вступил указ российского президента Владимира Путина, временно запрещающий прямое авиасообщение между Россией и Грузией из-за сложной внутриполитической обстановки в иностранном государстве.

В Национальном банке Грузии впоследствии сообщили, что из-за ожидаемого сокращения числа туристов из России Тбилиси до конца текущего года потеряет до $200—300 млн.

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