В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Наше правительство доказало, что прагматичная политика возможна... Мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим торгового эмбарго со стороны России», — уточнил министр.
Ранее глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Москвой пойдут на пользу Тбилиси.
В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за алкогольной продукцией, поступающей в Россию из Грузии.