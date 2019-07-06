В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Наше правительство доказало, что прагматичная политика возможна... Мы смогли установить интенсивные культурные и экономические связи и надеемся, что не получим торгового эмбарго со стороны России», — уточнил министр.

Ранее глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Москвой пойдут на пользу Тбилиси.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за алкогольной продукцией, поступающей в Россию из Грузии.