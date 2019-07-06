В Совфеде оценили слова главы Минэкономики Грузии об отношениях с Россией

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление главы Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы о пользе прагматичных отношений с Россией.
В Совфеде оценили слова главы Минэкономики Грузии об отношениях с Россией
  • РИА Новости

«Полностью разделяю позицию Министерства экономики и устойчивого развития Грузии... Чем сильнее экономические связи с Россией, тем лучше живёт грузинский народ», — заявил Морозов.

При этом он подчеркнул важность восстановления отношений двух стран. Это, по словам сенатора, будет возможно только тогда, когда в Тбилиси признают «приоритет безопасности российских туристов над своими политическими амбициями».

«То, что произошло неделю назад в Тбилиси, это... очень серьёзный удар по торгово-экономическим отношениям»,— добавил Морозов.

Ранее Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить