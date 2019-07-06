В Совфеде оценили слова главы Минэкономики Грузии об отношениях с Россией
- РИА Новости
«Полностью разделяю позицию Министерства экономики и устойчивого развития Грузии... Чем сильнее экономические связи с Россией, тем лучше живёт грузинский народ», — заявил Морозов.
При этом он подчеркнул важность восстановления отношений двух стран. Это, по словам сенатора, будет возможно только тогда, когда в Тбилиси признают «приоритет безопасности российских туристов над своими политическими амбициями».
«То, что произошло неделю назад в Тбилиси, это... очень серьёзный удар по торгово-экономическим отношениям»,— добавил Морозов.
Ранее Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Грузии.