Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

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Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами. Открытое письмо опубликовано на сайте национально-культурной автономии.
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
  • ©Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Как отмечается, есть определённые силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки и конфликте с Москвой.

Диаспора рассказала, что с тревогой следила за взаимными обвинениями, поскольку «самые тяжёлые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики». 

«Запрет перевозок — это тяжёлые санкции, возлагаемые в первую очередь на народ», — говорится в обращении.

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава выразила надежду на положительное решение данного вопроса.

21 июня Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Он будет действовать с 8 июля.

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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