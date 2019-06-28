Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами. Открытое письмо опубликовано на сайте национально-культурной автономии.

Как отмечается, есть определённые силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки и конфликте с Москвой.

Диаспора рассказала, что с тревогой следила за взаимными обвинениями, поскольку «самые тяжёлые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики».

«Запрет перевозок — это тяжёлые санкции, возлагаемые в первую очередь на народ», — говорится в обращении.

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава выразила надежду на положительное решение данного вопроса.

21 июня Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Он будет действовать с 8 июля.

В Тбилиси 20 июня начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.