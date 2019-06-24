В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией

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Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

По словам Турнавы, грузинские авиакомпании предоставили информацию о том, что «у них нет задолженности» перед Россией.

«Так же речь шла о безопасности — наши компании соответствуют всем высоким стандартам безопасности. Неудивительно, что мы надеемся, что этот вопрос будет решён положительно», — приводит её заявление РИА Новости.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о проведении консультаций относительно встречи его спецпредставителя по связям с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина с целью обсуждения отношений двух стран.

По словам главы Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили, туристическая отрасль страны может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией.

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