Премьер Грузии сообщил о консультациях на тему отношений с Россией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в настоящее время проводятся консультации относительно проведения встречи грузинского спецпредставителя по связям с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина на тему отношений двух стран.

Об этом он сказал в интервью телекомпании «Имеди».

«Существует формат Абашидзе — Карасин, который сфокусирован в основном на гуманитарных вопросах, и, конечно же, консультации в этом направлении тоже ведутся», — цитирует Бахтадзе РИА Новости.

Ранее Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям России с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.