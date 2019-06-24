Премьер Грузии сообщил о консультациях на тему отношений с Россией

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в настоящее время проводятся консультации относительно проведения встречи грузинского спецпредставителя по связям с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина на тему отношений двух стран.
Премьер Грузии сообщил о консультациях на тему отношений с Россией
  • ©Elmar Kremser/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в интервью телекомпании «Имеди».

«Существует формат Абашидзе — Карасин, который сфокусирован в основном на гуманитарных вопросах, и, конечно же, консультации в этом направлении тоже ведутся», — цитирует Бахтадзе РИА Новости.

Ранее Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям России с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

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