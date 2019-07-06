В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Короткая ссылка
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стран, с которыми мы будем вести экономические, прагматичные отношения, в том числе с Россией, чем больше довольных туристов, уехав, повезут с собой информацию о реальной Грузии, тем лучше для нас», — приводит слова Турнавы РИА Новости.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за сложной внутриполитической обстановки.

Документ вступит в силу 8 июля.

Нацбанк Грузии впоследствии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения числа российских туристов экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить