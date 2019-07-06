В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Чем сильнее мы будем экономически, чем больше будет стран, с которыми мы будем вести экономические, прагматичные отношения, в том числе с Россией, чем больше довольных туристов, уехав, повезут с собой информацию о реальной Грузии, тем лучше для нас», — приводит слова Турнавы РИА Новости.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за сложной внутриполитической обстановки.

Документ вступит в силу 8 июля.

Нацбанк Грузии впоследствии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения числа российских туристов экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.