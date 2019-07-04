Полиция задержала четырёх человек по делу о беспорядках в Тбилиси

В Грузии полицейские задержали четырёх человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси 20—21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Как отмечается, задержанных подозревают в нападении на полицейских во время штурма здания парламента.

В МВД добавили, что ведомство также работает над выявлением других причастных к беспорядкам людей.

Ранее представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на митинге в Тбилиси 20—21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путём мятежа.

20 июня в столице Грузии прошли акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ответственность за беспорядки в ходе митинга в Тбилиси несут бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.