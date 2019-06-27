Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.

По его словам, кратковременный план Грузии заключается в том, чтобы «своевременно урегулировать возникшие проблемы».

Он заявил, что грузинские власти должны обеспечить отсутствие уменьшения дохода в стране.

«Мы работаем по всем направлениям, в том числе чтобы количество туристов из России не было сокращено», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.