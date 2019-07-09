Курс грузинского лари обновил антирекорд

Обменный курс грузинского лари во вторник, 9 июля, достиг минимального значения за всю историю существования. В настоящее время он составляет 2,9 лари за $1, передаёт РИА Новости.

«Ещё утром курс достигал 2,84 лари. Затем с каждым часом начал падать, сейчас, как видите, $1 стоит 2,94 лари», — рассказала сотрудница одного из обменных пунктов.

Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.

Как уточняет ТАСС, курс нацвалюты Грузии в течение долгого времени колебался в диапазоне 2,68—2,7 за $1.

Впоследствии лари стал обесцениваться.

8 июля вступил в силу указ российского лидера Владимира Путина, временно запрещающий прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

25 июня министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что падение курса лари не связано с ситуацией в сфере туризма.