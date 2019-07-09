Курс грузинского лари обновил антирекорд
- Reuters
«Ещё утром курс достигал 2,84 лари. Затем с каждым часом начал падать, сейчас, как видите, $1 стоит 2,94 лари», — рассказала сотрудница одного из обменных пунктов.
Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Как уточняет ТАСС, курс нацвалюты Грузии в течение долгого времени колебался в диапазоне 2,68—2,7 за $1.
Впоследствии лари стал обесцениваться.
8 июля вступил в силу указ российского лидера Владимира Путина, временно запрещающий прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
25 июня министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что падение курса лари не связано с ситуацией в сфере туризма.