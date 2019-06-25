В Министерстве экономики Грузии оценили ситуацию с курсом лари

Глава Министерства экономики Грузии Натия Турнава заявила, что падение курса лари не связано с ситуацией в сфере туризма.

Она сообщила, что «макроэкономические параметры стабильны».

«И, исходя из этого, ничего не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием», — цитирует РИА Новости Турнаву.

По её мнению, «речь идёт о кратковременном колебании».

«Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», — добавила министр.

Отмечается, что в последние дни курс лари начал стремительно падать и достиг исторического минимума.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за политической ситуации, сложившейся в иностранном государстве.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию.