В Министерстве экономики Грузии оценили ситуацию с курсом лари
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Она сообщила, что «макроэкономические параметры стабильны».
«И, исходя из этого, ничего не указывает на то, что дело имеем с долгосрочным колебанием», — цитирует РИА Новости Турнаву.
По её мнению, «речь идёт о кратковременном колебании».
«Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», — добавила министр.
Отмечается, что в последние дни курс лари начал стремительно падать и достиг исторического минимума.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за политической ситуации, сложившейся в иностранном государстве.
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию.