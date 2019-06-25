В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — пояснил он.

По словам Алавердашвили, инициатива представлена Министерству экономики страны. К обсуждению ситуации, как предполагается, подключат также МИД Грузии.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за политической ситуации, сложившейся в иностранном государстве.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию.