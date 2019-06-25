В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — пояснил он.
По словам Алавердашвили, инициатива представлена Министерству экономики страны. К обсуждению ситуации, как предполагается, подключат также МИД Грузии.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за политической ситуации, сложившейся в иностранном государстве.
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию.