В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Короткая ссылка
Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире Первого канала рассказал об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — пояснил он.

По словам Алавердашвили, инициатива представлена Министерству экономики страны. К обсуждению ситуации, как предполагается, подключат также МИД Грузии.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям страны с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за политической ситуации, сложившейся в иностранном государстве.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить