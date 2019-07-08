Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись в Россию.

«По уточнённым данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение Ростуризма.

Отмечается, что количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, — 4183, с глубиной продаж до конца 2019 года.

«Из них: 1359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсации от туроператоров, 2854 туриста перебронировали свои туры на другие направления», — добавили в ведомстве.

8 июля вступил в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

С этого же дня вступает в силу решение российского Минтранса о приостановке полётов грузинских авиакомпаний на территорию России.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.