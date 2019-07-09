Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».

Комментируя призывы возбудить в отношении журналиста уголовное дело, Путин сказал: «Много чести».

«Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — цитирует Интерфакс российского лидера.

Ранее первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров призвал возбудить дело в отношении телеведущего «Рустави 2».

7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на грузинском телеканале «Рустави 2» с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина на русском языке.

Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после того, как Габуния оскорбил в прямом эфире лидера России.

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