Глава ЦИК Молдавии подала в отставку

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Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Алина Руссу подала заявление об отставке, сообщили в пресс-службе государственного органа.
Глава ЦИК Молдавии подала в отставку
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«Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами», — заявила ТАСС пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

Ранее все члены Конституционного суда Молдавии ушли в отставку после соответствующего требования главы государства Игоря Додона, а также премьер-министра Майи Санду в связи с принятием решений, вызвавших политический кризис в стране.

15 июня КС Молдавии пересмотрел и аннулировал несколько собственных решений, принятых с 7 по 9 июня, в частности о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

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