Додон призвал уйти в отставку всех судей КС

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Президент Молдавии Игорь Додон призвал всех членов Конституционного суда (КС) уйти в отставку после решений, вызвавших политический кризис в стране.
Додон призвал уйти в отставку всех судей КС
  • Reuters

Молдавский лидер заявил, что комиссия Совета Европы опубликовала комментарий по ситуации в стране, в котором отметила нарушения в действиях КС.

«Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности — это отставка всех судей Конституционного суда в полном составе», — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно об отставке председателя КС Молдавии.

15 июня Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал несколько собственных решений, принятых с 7 по 9 июня, в частности, о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Впоследствии Санду призвала судей КС покинуть посты.

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