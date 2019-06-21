ЕС приветствует мирную передачу власти в Молдавии

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Европейский совет приветствует мирную передачу власти в Молдавии. Об этом говорится в заявлении, принятом на саммите ЕС в Брюсселе.

«Европейский совет приветствует мирную передачу власти в Молдавии и предлагает Европейской комиссии и Высокому представителю разработать комплекс конкретных мер по поддержке Молдавии на основе последовательного осуществления реформ в соответствии с Соглашением об ассоциации», — сообщается в тексте.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и премьер-министр Молдавии Майя Санду провели телефонный разговор. В ходе него они обсудили дальнейшую реализацию Соглашения об ассоциации республики с ЕС.

Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с «Российской газетой» рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии.

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