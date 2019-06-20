Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Короткая ссылка
Председатель Конституционного суда Молдавии Михаил Поалелунжь подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку
  • Reuters

«20 июня Михаил Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда», — цитирует ведомство ТАСС.

15 июня стало известно, что Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня.

В частности, 8 июня КС признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

После аннулирования постановлений Санду призвала судей Конституционного суда страны подать в отставку в связи с решениями, спровоцировавшими политический кризис в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить