Председатель Конституционного суда Молдавии подал в отставку

Председатель Конституционного суда Молдавии Михаил Поалелунжь подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

«20 июня Михаил Поалелунжь подал в отставку с должностей судьи и председателя Конституционного суда», — цитирует ведомство ТАСС.

15 июня стало известно, что Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня.

В частности, 8 июня КС признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

После аннулирования постановлений Санду призвала судей Конституционного суда страны подать в отставку в связи с решениями, спровоцировавшими политический кризис в республике.