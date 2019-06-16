Санду призвала судей КС подать в отставку

Премьер-министр Молдавии Майя Санду призвала судей Конституционного суда страны подать в отставку после того, как они отменили свои решения, спровоцировавшие политический кризис в республике.

Она подчеркнула, что КС объяснил отмену своих решений не ошибкой, а изменением ситуации в стране и созданием коалиции в правительстве.

«По сути, суд, вместо того чтобы признать, что он участвовал в отчаянной попытке Демократической партии незаконно сохранить свою власть, оправдывает своё решение только тем фактом, что в настоящее время ситуация в Республике Молдова является такой», — написала глава кабмина Молдавии в Facebook.

По мнению Санду, подобные действия «позорят» учреждение, которое представляют судьи, и демонстрируют неуважение к Конституции страны.

«Я называю такой подход неуместным с точки зрения уважения к Конституции страны. Конституционный суд должен принимать акты в соответствии с положениями буквы и духа Конституции, а не на основе решений и поведения политических деятелей в стране», — подчеркнула политик.

15 июня стало известно, что Конституционный суд Молдавии пересмотрел и аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня.

В частности, 8 июня КС Молдавии признал незаконным решение парламента о назначении лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента, а Майи Санду — премьер-министром страны.

Кроме того, КС передал полномочия президента и. о. премьера Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских выборов.