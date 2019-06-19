Додон рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с «Российской газетой» рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии.
Додон рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии
  • РИА Новости

«Первая задача — обеспечить социальную и экономическую стабильность», — сказал он.

По его словам, также необходимо разобраться с силовым блоком.

Кроме того, отметил Додон, нужно возобновить двусторонние отношения с партнёрами Молдавии, в первую очередь с Россией.

«Надо добиться от Евросоюза возвращения тех программ, с которыми мы работали и которые были остановлены ещё в середине 2018 года. Сбалансированная внешняя политика должна стать основой нашей дальнейшей работы», — заявил он.

Ранее Додон поблагодарил Россию за помощь в преодолении кризиса в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить