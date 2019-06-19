Додон рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с «Российской газетой» рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии.

«Первая задача — обеспечить социальную и экономическую стабильность», — сказал он.

По его словам, также необходимо разобраться с силовым блоком.

Кроме того, отметил Додон, нужно возобновить двусторонние отношения с партнёрами Молдавии, в первую очередь с Россией.

«Надо добиться от Евросоюза возвращения тех программ, с которыми мы работали и которые были остановлены ещё в середине 2018 года. Сбалансированная внешняя политика должна стать основой нашей дальнейшей работы», — заявил он.

Ранее Додон поблагодарил Россию за помощь в преодолении кризиса в Молдавии.