Додон рассказал о первоочередных задачах нового правительства Молдавии
- РИА Новости
«Первая задача — обеспечить социальную и экономическую стабильность», — сказал он.
По его словам, также необходимо разобраться с силовым блоком.
Кроме того, отметил Додон, нужно возобновить двусторонние отношения с партнёрами Молдавии, в первую очередь с Россией.
«Надо добиться от Евросоюза возвращения тех программ, с которыми мы работали и которые были остановлены ещё в середине 2018 года. Сбалансированная внешняя политика должна стать основой нашей дальнейшей работы», — заявил он.
Ранее Додон поблагодарил Россию за помощь в преодолении кризиса в Молдавии.