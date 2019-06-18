Додон поблагодарил Россию за помощь в преодолении кризиса в Молдавии

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Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил руководство России за признание новой власти в стране и поддержку её усилий по сохранению стабильности.
Додон поблагодарил Россию за помощь в преодолении кризиса в Молдавии
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел России за признание новой легитимной власти Молдавии и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», — написал он.

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что поддержка новых властей Молдавии Россией, Евросоюзом и США является исключительным случаем, который создаёт широкие возможности «для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в Республике Молдавия».

Ранее Додон допустил возможность того, что сторонники прежних властей под руководством Демократической партии попытаются дестабилизировать ситуацию в разных областях экономики и социальной сферы.

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