Додон призвал сформировать новый состав КС Молдавии до конца июля

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимости сформировать новый состав Конституционного суда (КС) страны до конца июля.
Додон призвал сформировать новый состав КС Молдавии до конца июля
  • Reuters

«Мне кажется, что нужно в срочном порядке — до конца июля — сформировать новый состав Конституционного суда. Это должны быть профессионалы», — приводит РИА Новости заявление Додона в эфире телеканала N4.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Молдавии ушёл в отставку в полном составе.

15 июня КС Молдавии аннулировал ряд собственных решений, принятых с 7 по 9 июня, в частности, о незаконности назначения лидера ПСРМ Зинаиды Гречаный председателем парламента и Майи Санду — премьер-министром страны.

После аннулирования постановлений Санду призвала всех судей КС подать в отставку в связи с решениями, спровоцировавшими политический кризис в республике.

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