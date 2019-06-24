В Кремле рассказали, когда могут отменить принятые к Грузии меры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва задумается об отмене принятых в отношении Тбилиси мер, когда ситуация в Грузии вернётся в нерусофобское русло.

«Вы из опубликованных документов видели, что чёткий срок там не фиксируется. Речь идёт просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Вот как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтоб задуматься о пересмотре принятого решения», — заявил Песков журналистам.

Он отметил, что в Грузии царит искусственно подогреваемая русофобская истерия.

Также Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными.

20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Россиянам рекомендовано вернуться из страны до указанной даты.