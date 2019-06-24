В Кремле назвали временные ограничения в отношении Грузии вынужденными

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Россия была вынуждена принять временные ограничения в отношении Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия не будет уподобляться странам, использующим для давления незаконные санкции.
В Кремле назвали временные ограничения в отношении Грузии вынужденными
  • Reuters

«Вы, наверное, обратили внимание, что я говорю про рестрикции, ограничения. И мы говорим о том, что это вынужденные ограничения», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае речь идёт не о санкциях, а об ограничении на полёты.

Он отметил, что президент Владимир Путин принял соответствующее решение, заботясь о безопасности сограждан.

«Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений», — сказал он.

Ранее Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Россиянам рекомендовано вернуться из страны до указанной даты.

20 июня Тбилиси захлестнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. 

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