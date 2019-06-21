Президент Грузии прерывает визит в Минск из-за ситуации в Тбилиси

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске заявила, что вынуждена прервать свой визит и выехать в Тбилиси в связи с начавшимися 20 июня акциями протеста.
Президент Грузии прерывает визит в Минск из-за ситуации в Тбилиси
  • Reuters

«Сейчас в Грузии напряжённая ситуация, поэтому я посчитала, что обязательно должна быть там, глава государства должна быть на месте, поэтому должна уехать и быть рядом со своим народом», — цитирует грузинского лидера ТАСС.

Ранее Зурабишвили заявила о заинтересованности России в «расколе» Грузии и причастности к массовым протестам в Тбилиси «пятой колонны».

Столкновения у здания парламента в центре Тбилиси начались после сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) с участием делегатов из России.

По данным полиции, в результате протестов пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов.

МВД Грузии назвало акции протеста попыткой массового переворота.

Президент МАП и депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о ситуации в Тбилиси.

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