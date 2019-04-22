Послы стран G7 поздравили Зеленского с победой на выборах

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Послы стран «Большой семёрки» поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, выразив надежду на сотрудничество.
Послы стран G7 поздравили Зеленского с победой на выборах
  • Reuters

«Послы стран «Большой семёрки» поздравляют вновь избранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему удачи и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией», — приводит «Укринформ» сообщение.

Как отмечается, послы G7 отметили работу ЦИК Украины и правоохранительных органов в ходе выборов.

«Мы подтверждаем своё обязательство поддерживать выбранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ», — отмечается в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским назвал украинские выборы «важным моментом в истории».

Зеленского также поздравили президенты Литвы, Грузии и Молдавии, а также французский лидер Эммануэль Макрон

Бывший депутат Рады Олег Царёв прокомментировал НСН предварительные результаты выборов на Украине. 

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