Президент Грузии поздравила Зеленского с победой на выборах
- Reuters
«Поздравляю Владимира Зеленского с его избранием новым президентом Украины и народ Украины с проведением свободных и справедливых выборов», — написала Зурабишвили в Twitter.
Она отметила, что ждёт с нетерпением возможности поработать с новым президентом и укрепить двусторонние отношения.
После обработки 95% протоколов Зеленский набирает более 73% голосов.
Его, в частности, поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.