Президент Грузии поздравила Зеленского с победой на выборах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине.
Президент Грузии поздравила Зеленского с победой на выборах
  • Reuters

«Поздравляю Владимира Зеленского с его избранием новым президентом Украины и народ Украины с проведением свободных и справедливых выборов», — написала Зурабишвили в Twitter.

Она отметила, что ждёт с нетерпением возможности поработать с новым президентом и укрепить двусторонние отношения.

После обработки 95% протоколов Зеленский набирает более 73% голосов.

Его, в частности, поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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