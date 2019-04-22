Путин и Лукашенко не обсуждали проблему качества поставляемой нефти

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждают качество поставляемой Москвой Минску нефти.
Путин и Лукашенко не обсуждали проблему качества поставляемой нефти
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», — заявил Песков.

Он отметил, что за комментариями по этой теме нужно обращаться в Минэнерго или в компании, ответственные за транспортировку нефти.

19 апреля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко заявила о «резком ухудшении качества» поступающей по нефтепроводу из России нефти.

Председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Минск работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО «Транснефть» компенсационные механизмы.

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.

Белорусская сторона попросила ПАО «Транснефть» увеличить поставки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» из-за низкого качества нефти, которая поступает по южной ветке на белорусские НПЗ.

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе».

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