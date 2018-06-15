В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды в республику
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«15 июня около 4:00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУП «Лугансквода».
Как отмечается, было получено письмо от КП «Попаснянский районный водоканал» с указанием, что подача воды была прекращена по причине обесточивания насосных станций.
7 июня сообщалось, что руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.