В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды в республику

В пресс-службе ГУП «Лугансквода» заявили, что Украина прекратила подачу воды с Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции в самопровозглашённую Луганскую народную республику.

«15 июня около 4:00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУП «Лугансквода».

Как отмечается, было получено письмо от КП «Попаснянский районный водоканал» с указанием, что подача воды была прекращена по причине обесточивания насосных станций.

7 июня сообщалось, что руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.