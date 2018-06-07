Донецкая фильтровальная станция будет законсервирована

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Руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.
Донецкая фильтровальная станция будет законсервирована
  • РИА Новости

Как заявил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сотрудники станции отказались ездить на работу без непосредственного присутствия патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Руководством компании «Вода Донбасса» принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.

Эвакуация персонала состоится 7 июня в присутствии патруля СММ ОБСЕ.

Накануне сообщалось, что СММ ОБСЕ на время приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных обстрелов.

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