Донецкая фильтровальная станция будет законсервирована

Руководство компании «Вода Донбасса» приняло решение об остановке и консервации Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.

Как заявил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сотрудники станции отказались ездить на работу без непосредственного присутствия патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Руководством компании «Вода Донбасса» принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.

Эвакуация персонала состоится 7 июня в присутствии патруля СММ ОБСЕ.

Накануне сообщалось, что СММ ОБСЕ на время приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных обстрелов.