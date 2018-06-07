Донецкая фильтровальная станция будет законсервирована
- РИА Новости
Как заявил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сотрудники станции отказались ездить на работу без непосредственного присутствия патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«Руководством компании «Вода Донбасса» принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.
Эвакуация персонала состоится 7 июня в присутствии патруля СММ ОБСЕ.
Накануне сообщалось, что СММ ОБСЕ на время приостановит усиленный мониторинг на Донецкой фильтровальной станции из-за постоянных обстрелов.