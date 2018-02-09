Почти 60 школ закрыты на карантин в Киеве

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил о закрытии на карантин 57 школ.

Об этом сообщается на сайте администрации.

«В Киеве приостановлены занятия в 57 школах (1606 классах), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, ещё у 53 (314 классов) произошло частичное, поклассовое закрытие», — указывается в заявлении.

Отмечается, что наибольшее число отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском (закрыто 19 школ и 4 школы покласово) и Оболонском (закрыты 14 школ и 2 школы покласово) районах.

Ранее сообщалось, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на Украине за неделю вырос почти на 20%.

Издание URA.RU сообщало, что школы в Ханты-Мансийске переходят на дистанционное обучение в связи с гриппом и ОРВИ.