Школы в Ханты-Мансийске переходят на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

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Школы в Ханты-Мансийске переходят на дистанционное обучение в связи с гриппом и ОРВИ, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт городской администрации.

Об этом стало известно на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, прошедшем под председательством заместителя главы города Ирины Черкуновой.

В образовательных учреждениях проводится ежедневный мониторинг посещаемости.

В школе №8 приняли решение перевести учеников на дистанционную форму обучения до 11 февраля, поскольку более 21% учеников отсутствовали на занятиях из-за болезни.

От очной формы обучения временно отказались некоторые классы в школах №1 и №2.

Как отметил директор департамента образования города Юрий Личкун, на данный момент рост заболеваемости незначительный. Необходимости полностью прекращать процесс обучения в настоящее время нет.

В январе Nation News сообщало, что школу в Мурманской области закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ.

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