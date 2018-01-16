Школу в Мурманской области закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ

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Одну из школ Полярного в Мурманской области закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщает Nation News.

По имеющимся данным, в пятницу, 12 января, на уроки из 693 учеников пришли лишь 155.

Как оказалось, у 28 детей — ОРВИ с абдоминальным синдромом.

В субботу, 13 января, когда занятия посещают лишь старшие классы, в школе №2 отсутствовали 79 детей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.

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