Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на Украине за неделю вырос почти на 20%
Об этом сообщили в Центре гриппа и ОРВИ.
«Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его», — приводит Интерфакс-Украина сообщение центра.
Как отмечается, за указанный период гриппом заболели 214 тыс. человек, 69% из них — дети до 17 лет.
Самый высокий показатель зафиксирован в Киевской области, а самый низкий — в Закарпатской.
В Центре гриппа и ОРВИ добавили, что летальных случаев зарегистрировано не было.
Ранее стало известно, что в школах и внешкольных учреждениях Запорожья объявлен карантин.
Издание URA.RU сообщало, что школы в Ханты-Мансийске переходят на дистанционное обучение в связи с гриппом и ОРВИ.