Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на Украине за неделю вырос почти на 20%

Показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией на территории Украины в период с 29 января по 4 февраля вырос на 18,5%.

Об этом сообщили в Центре гриппа и ОРВИ.

«Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его», — приводит Интерфакс-Украина сообщение центра.

Как отмечается, за указанный период гриппом заболели 214 тыс. человек, 69% из них — дети до 17 лет.

Самый высокий показатель зафиксирован в Киевской области, а самый низкий — в Закарпатской.

В Центре гриппа и ОРВИ добавили, что летальных случаев зарегистрировано не было.

Ранее стало известно, что в школах и внешкольных учреждениях Запорожья объявлен карантин.

Издание URA.RU сообщало, что школы в Ханты-Мансийске переходят на дистанционное обучение в связи с гриппом и ОРВИ.