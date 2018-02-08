Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на Украине за неделю вырос почти на 20%

Короткая ссылка
Показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией на территории Украины в период с 29 января по 4 февраля вырос на 18,5%.

Об этом сообщили в Центре гриппа и ОРВИ.

«Интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его», — приводит Интерфакс-Украина сообщение центра.

Как отмечается, за указанный период гриппом заболели 214 тыс. человек, 69% из них — дети до 17 лет.

Самый высокий показатель зафиксирован в Киевской области, а самый низкий — в Закарпатской.

В Центре гриппа и ОРВИ добавили, что летальных случаев зарегистрировано не было.

Ранее стало известно, что в школах и внешкольных учреждениях Запорожья объявлен карантин.

Издание URA.RU сообщало, что школы в Ханты-Мансийске переходят на дистанционное обучение в связи с гриппом и ОРВИ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru