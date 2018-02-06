В школах Запорожья объявлен карантин

В школах и внешкольных учреждениях Запорожья объявлен карантин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владимир Буряк.

Как сообщает пресс-служба мэрии, количество заболевших ОРВИ и гриппом продолжает увеличиваться.

«Мы могли бы продолжить учебный процесс, ведь эпидемический уровень ещё не превышен. Однако я считаю это неправильным, ведь это приведёт лишь к дальнейшему росту заболеваемости среди детей. После консультаций с медиками принял решение приостановить с 7 февраля учебный процесс в школах», — отметил Буряк.

Подчёркивается, что решение о возобновлении учебного процесса будет принято «в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдёт на спад».

31 января стало известно, что все школы украинского города Винницы закрыты на карантин.