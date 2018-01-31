В украинском городе все школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Короткая ссылка
Все школы украинского города Винницы на неделю закрыли на карантин, чтобы предотвратить распространение гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого горсовета.

«Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля», — указывается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, департамент здравоохранения города с начала эпидемического сезона зарегистрировал 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них — 22 728 (59%) — у детей до 18 лет. За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека.

Ранее стало известно, что по крайней мере 12 американских штатов решили закрыть школы из-за гриппа.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru