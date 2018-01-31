В украинском городе все школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого горсовета.
«Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля», — указывается в заявлении.
Как отмечается в сообщении, департамент здравоохранения города с начала эпидемического сезона зарегистрировал 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них — 22 728 (59%) — у детей до 18 лет. За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека.
Ранее стало известно, что по крайней мере 12 американских штатов решили закрыть школы из-за гриппа.