В украинском городе все школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Все школы украинского города Винницы на неделю закрыли на карантин, чтобы предотвратить распространение гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого горсовета.

«Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля», — указывается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, департамент здравоохранения города с начала эпидемического сезона зарегистрировал 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них — 22 728 (59%) — у детей до 18 лет. За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека.

Ранее стало известно, что по крайней мере 12 американских штатов решили закрыть школы из-за гриппа.