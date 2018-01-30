Число закрывших школы штатов в США увеличилось до 12

По крайней мере 12 американских штатов решили закрыть школы из-за гриппа.

Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, в Центре по контролю и профилактике заболеваний при правительстве заявляют, что высокая активность болезни наблюдается в 39 штатах страны.

Ранее сообщалось об 11 штатах, которые закрыли свои школы из-за гриппа.

28 января стало известно, что в Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей. При этом три года назад в США гриппом заболели 34 млн человек, 710 тыс. американцев были госпитализированы, 56 тыс. человек скончались.