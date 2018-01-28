СМИ: В США от гриппа скончались 37 детей

В Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на главу федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Бренду Фицджеральд.

По её словам, за прошедшую неделю в США от гриппа скончались семь детей. Таким образом, общее число скончавшихся несовершеннолетних в этом сезоне возросло до 37.

Как отмечает издание, число обратившихся за медицинской помощью с симптомами заболевания жителей США за прошедшую неделю также увеличилось на 6,6%.

Сообщается, что нынешняя эпидемия стала самой масштабной в США с 2009 года.

Ранее стало известно, что число заболевших корью на Украине превысило 2 тыс.