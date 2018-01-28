СМИ: В США от гриппа скончались 37 детей
По её словам, за прошедшую неделю в США от гриппа скончались семь детей. Таким образом, общее число скончавшихся несовершеннолетних в этом сезоне возросло до 37.
Как отмечает издание, число обратившихся за медицинской помощью с симптомами заболевания жителей США за прошедшую неделю также увеличилось на 6,6%.
Сообщается, что нынешняя эпидемия стала самой масштабной в США с 2009 года.
Ранее стало известно, что число заболевших корью на Украине превысило 2 тыс.